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Новые детали убийства молодой женщины в Тертере: свекор задержан в качестве подозреваемого

Новые детали убийства молодой женщины в Тертере: свекор задержан в качестве подозреваемого В Тертере мужчину подозревают в убийстве своей невестки
Происшествия
13 мая 2025 г. 12:06
Новые детали убийства молодой женщины в Тертере: свекор задержан в качестве подозреваемого

Стали известны новые детали убийства молодой женщины в Тертерском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, Хафиза Рзаева (1990 г.р.) была убита сегодня утром выстрелом из огнестрельного оружия.

Подозреваемым является ее свекор Хафиз Гусейнов (1957 г.р.), мужчина уже задержан правоохранительными органами.

Согласно полученной информации, утром мужчина настойчиво попросил своего сына, мужа убитой, пойти на работу. Спустя некоторое время он позвонил сыну и сообщил, что убил его супругу.

Хафиза Рзаева работала продавцом в торговом центре у трассы Агдам-Барда. Несколько дней назад она уволилась по требованию своей семьи.

Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело, ведется расследование.

11:49

В Тертертерском районе убита женщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Поладлы Тертерского района.

По предварительной информации, убийство местной жительницы Хафизы Рзаевой совершил ее свекор Шахрияр Гусейнов.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə gəlinin qayınatası tərəfindən öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB 2

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