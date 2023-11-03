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В Тертере мирный житель подорвался на мине

В Тертере мирный житель подорвался на мине 3 ноября около 01:00 в районную прокуратуру поступила информация о взрыве мины на территории села Борсунлу Тертерского района.
Происшествия
3 ноября 2023 г. 07:03
В Тертере мирный житель подорвался на мине

3 ноября около 01:00 в районную прокуратуру поступила информация о взрыве мины на территории села Борсунлу Тертерского района.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Тертерского района.

В результате инцидента Али Агаларов, 1999 года рождения, получил травматическую ампутацию правой стопы. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается в больнице.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

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