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    В Тертере между водителями автобусов произошла массовая драка, пострадали 4 человека

    По факту возбуждено уголовное дело

    Тертер. 28 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе между водителями занимающихся внутригородской пассажирской перевозкой маршрутных автобусов произошла массовая драка. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате драки пострадали жители Тертерского района Севдималы Асадов, Фейруз Асадов, Азер Нагиев и Намик Бурджалиев. 

    Пострадавшие госпитализированы. 

    Драка возникла из-за того, что водители нарушили маршрутные линии друг друга. Спор между руководителями линий внутригородской пассажирской перевозки Азером Нагиевым и Севдималы Асадовым перерос в драку. 

    Инцидент подтвердили в отделении полиции Тертерского района. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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