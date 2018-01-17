В Тертере корова, ударив пожилую женщину, нанесла ей тяжелые травмы

Тертер. 17 января. REPORT.AZ/ В Тертерском районе в селе Бурундж крупнорогатый скот ударил 55-летнюю женщину.

Как сообщает Карабахское бюро Report, инцидент произошел с жительницей села Байрамовой Кифайет Али гызы в ее собственном хозяйстве, когда она кормила животных.

Получив серьезные травмы брюшной полости, раненая была доставлена близкими в Тертерскую центральную районную больницу, где позже она была прооперированна. Врачи оценивают состояние раненой, как средней тяжести.