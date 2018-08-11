В Тертере из дома украли драгоценности и 8300 манатов

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Тертер. 11 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе из дома похищены ювелирные украшения и деньги.
По сообщению карабахского бюро Report, кража была совершена в селе Агкенд.
Неизвестный или неизвестные украли из спальни в доме местного жителя Вели Зияд оглу Тагиева 8300 манат и ювелирные украшения на сумму 1500 манат.
Сотрудники Тертерского РОП ведут поиск преступника или преступников.
Valeh DadaşovАвтор новости