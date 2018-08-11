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    В Тертере из дома украли драгоценности и 8300 манатов

    Тертер. 11 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе из дома похищены ювелирные украшения и деньги.

    По сообщению карабахского бюро Report, кража была совершена в селе Агкенд.

    Неизвестный или неизвестные украли из спальни в доме местного жителя Вели Зияд оглу Тагиева 8300 манат и ювелирные украшения на сумму 1500 манат.

    Сотрудники Тертерского РОП ведут поиск преступника или преступников. 

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