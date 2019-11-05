​В Тертере был обнаружен металлический предмет и гильза

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении мины в селе Гасангая Тертерского района.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена специалистами Агентства и сотрудниками Управления полиции Тертерского района.

В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен металлический предмет и пустая гильза 12.7 мм калибра был транспортирован на центральный полигон для уничтожения снарядов.

На площади 400 кв.м был проведен наземный осмотр, дополнительных опасных предметов и устройств не обнаружено.