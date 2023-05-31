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В Тертере автомобиль врезался в дерево, есть погибшие

В Тертере автомобиль врезался в дерево, есть погибшие В Тертере автомобиль врезался в дерево, есть погибшие.
Происшествия
31 мая 2023 г. 09:35
В Тертере автомобиль врезался в дерево, есть погибшие

В Тертере автомобиль врезался в дерево, есть погибшие.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Тезекенд.

Гошгар Гулузаде 1999 г.р. потерял управление за рулем автомобиля марки Chevrolet Cruze, в результате чего автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы, а его пассажиры Роял Гулузаде 1999 г.р. и Эмилла Зиядова 2004 г.р. скончались на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölənlər var

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