В Тертере автомобиль упал в канал, тяжело ранены 6 членов одной семьи

Тертер. 30 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло ДТП, в результате которого 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в районном селе Сеидимли.

По словам очевидцев, водитель машины "ВАЗ-21011" потерял управление, в результате автомобиль опрокинулся в канал.

Согласно информации, в ДТП 6 членов одной семьи получили тяжелые ранения. С помощью находившихся в момент аварии поблизости граждан потерпевшие были доставлены в Тертерскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.