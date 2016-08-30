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    В Тертере автомобиль упал в канал, тяжело ранены 6 членов одной семьи

    С помощью находившихся поблизости граждан пострадавшие были доставлены в больницу

    Тертер. 30 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло ДТП, в результате которого 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в районном селе Сеидимли.

    По словам очевидцев, водитель машины "ВАЗ-21011" потерял управление, в результате автомобиль опрокинулся в канал.

    Согласно информации, в ДТП 6 членов одной семьи получили тяжелые ранения. С помощью находившихся в момент аварии поблизости граждан потерпевшие были доставлены в Тертерскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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