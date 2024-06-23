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В Тертере 18-летний парень скончался в результате неосторожного обращения с ружьем

В Тертере 18-летний парень скончался в результате неосторожного обращения с ружьем В Тертере 18-летний парень скончался в результате неосторожного обращения с ружьем.
Происшествия
23 июня 2024 г. 08:43
В Тертере 18-летний парень скончался в результате неосторожного обращения с ружьем

В Тертере 18-летний парень скончался в результате неосторожного обращения с ружьем.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что 23 июня около 05:00 в полицию поступила информация, что житель Тертерского района Эльтадж Бяйляр оглу Сулейманлы, 2006 года рождения, в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

В рамках следственных действий был задержан подозреваемый в совершении деяния дядя потерпевшего Асиман Вагиф оглу Ахмедов, 1988 года рождения.

Расследование по факту продолжается.

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