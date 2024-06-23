В Тертере 18-летний парень скончался в результате неосторожного обращения с ружьем.
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Было отмечено, что 23 июня около 05:00 в полицию поступила информация, что житель Тертерского района Эльтадж Бяйляр оглу Сулейманлы, 2006 года рождения, в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
В рамках следственных действий был задержан подозреваемый в совершении деяния дядя потерпевшего Асиман Вагиф оглу Ахмедов, 1988 года рождения.
Расследование по факту продолжается.