​В текущем году при эксплуатации газа в 12 тыс. домах выявлены нарушения

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В этом году в рамках просветительских работ с населением выявлены 12 тысяч нарушений. Для принятия неотложных мер разосланы письма в конторы по эксплуатации газа. Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, выступая на церемонии, посвященной 9-й годовщине создания МЧС и профессиональному празднику работников министерства.

Министр отметил, что более чем в 66 тыс. объектах проведены проверки по противопожарной безопасности, более 25 тыс. рабочих и служащих привлечены к просветительской работе в этом направлении. По словам министра, за 11 месяцев этого года на территории республики зафиксировано 11 тысяч случаев пожара, в том числе в Баку 3076. От пожара спасены 47 человек, в том числе 11 детей.

Министр отметил, что каждый день совершались в среднем 32 выезда, каждые 7 дней был спасен 1 человек, 103 государственных объекта, 600 частных домов, 400 подсобных строений были спасены от огня.

К.Гейдаров добавил, что 738 человек были эвакуированы на безопасную территорию, десятки тысяч гектаров лесной полосы и около 502 гектаров зерновых полей удалось уберечь от огня.