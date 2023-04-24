В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Билясуваре

В Билясуварскую районную центральную больницу были госпитализированы пострадавшие при взрыве в жилом доме, расположенном по адресу проспект Гейдара Алиева города Билясувар, два человека (девочка 2009 года рождения, мальчик 2013 года рождения).

В Билясуварскую районную центральную больницу были госпитализированы пострадавшие при взрыве в жилом доме, расположенном по адресу проспект Гейдара Алиева города Билясувар, два человека (девочка 2009 года рождения, мальчик 2013 года рождения).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Лицам, у которых диагностированы ожоги головы, поверхности тела и верхних дыхательных путей, оказана необходимая медицинская помощь. Лечение больного 2009 года рождения, состояние которого оценивается как средней тяжести, продолжается в вышеупомянутом медучреждении.

Пациентка, 2013 года рождения, находящаяся в тяжелом состоянии, в настоящее время эвакуируется в Баку.