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В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Билясуваре

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Билясуваре В Билясуварскую районную центральную больницу были госпитализированы пострадавшие при взрыве в жилом доме, расположенном по адресу проспект Гейдара Алиева города Билясувар, два человека (девочка 2009 года рождения, мальчик 2013 года рождения).
Происшествия
24 апреля 2023 г. 23:02
В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Билясуваре

В Билясуварскую районную центральную больницу были госпитализированы пострадавшие при взрыве в жилом доме, расположенном по адресу проспект Гейдара Алиева города Билясувар, два человека (девочка 2009 года рождения, мальчик 2013 года рождения).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Лицам, у которых диагностированы ожоги головы, поверхности тела и верхних дыхательных путей, оказана необходимая медицинская помощь. Лечение больного 2009 года рождения, состояние которого оценивается как средней тяжести, продолжается в вышеупомянутом медучреждении.

Пациентка, 2013 года рождения, находящаяся в тяжелом состоянии, в настоящее время эвакуируется в Баку.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Biləsuvardakı partlayışda yaralananların vəziyyətini açıqlayıb

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