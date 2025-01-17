В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Абшеронском районе

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района.
Как сообщили сумгайытскому бюро
"Бригадами скорой помощи в Клинический медицинский центр были госпитализированы дети в возрасте 2, 7, 11, 14 лет (3 мальчика и 1 девочка) с травмами различной степени тяжести, еще один пострадавший, 26-летний мужчина с термическими ожогами II и III степени был доставлен в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре", - уточнили в TƏBİB.
Напомним, ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар.