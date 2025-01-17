О нас

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Абшеронском районе

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Абшеронском районе В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района.
Происшествия
17 января 2025 г. 23:47
В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Абшеронском районе

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района.

Как сообщили сумгайытскому бюро Report в ведомстве, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 17 января около 20:00 поступил вызов в связи со взрывом в частном доме по улице З.Алиевой в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия была направлена бригады скорой помощи.

"Бригадами скорой помощи в Клинический медицинский центр были госпитализированы дети в возрасте 2, 7, 11, 14 лет (3 мальчика и 1 девочка) с травмами различной степени тяжести, еще один пострадавший, 26-летний мужчина с термическими ожогами II и III степени был доставлен в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре", - уточнили в TƏBİB.

Напомним, ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TƏBİB Nübar qəsəbəsində baş vermiş partlayışda yaralananların vəziyyətinə aydınlıq gətirib

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
15 января 2025 г. 14:49
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается облачная погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается облачная погода
13 января 2025 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi