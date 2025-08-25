Пожар в ТЦ "Сядяряк" локализован

О нас

Происшествия
25 августа 2025 г. 09:22
Пожар на складе в торговом центре "Сядяряк" локализован.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, силами Министерства по чрезвычайным ситуациям в настоящее время проводятся работы по тушению некоторых очагов задымления.

Оперативные мероприятия по полной ликвидации пожара продолжаются.

08:58

Пожар на складе в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку продолжается.

Как передает Report, на территории около 10 единиц спецтехники и около 140 человек личного состава МЧС продолжают мероприятия для ликвидации возгорания.

Пожарные ранее локализовали огонь, не дав ему распространиться на близлежащие автозаправочную станцию и другие склады.

Напомним, что в результате инцидента продуктами горения отравились 12 человек, всем была оказана квалифицированная медпомощь.

ФОТО: Вюгар Ханларов

