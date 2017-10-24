В Тбилиси задержан криминальный авторитет из Гянджи - ВИДЕО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации на окраине Тбилиси сотрудниками МВД Грузии задержан гражданин Азербайджана по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

По версии следствия, обвиняемые вымогали 2 тыс. долларов у Б.М., 1986 года рождения, угрожая убийством. Правоохранители задержали обвиняемых до того, как потерпевший передал им требуемую сумму.

Министерство также распространило оперативную видеосъемку, на которой видно, как подозреваемый из Азербайджана представляется потерпевшему, как "Малыш крытный" из Гянджи, "сын большой воровской семьи". Обвиняемый говорит, что его послали в Грузию "воры", и деньги следует передать ему.

Обвиняемым сегодня предъявят официально обвинение.

Уголовное дело возбуждено по статье "вымогательство группой лиц", что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.