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    В Тбилиси задержан гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске по линии Интерпола

    Он разыскивался в связи с уклонением от уплаты налогов в крупном размере

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси задержан  гражданин Азербайджана Г.И. 1961 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола по красному циркуляру с ноября 2015 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД Грузии,  задержанный был объявлен в розыск бакинским Интерполом.

    Г.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213.2.2 УК Азербайджанской Республики, что подразумевает уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

    По информации ведомства, в данный момент в отношении задержанного лица проводятся предусмотренные законом доэкстрадиционные процедуры.

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