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В Тбилиси отреставрируют здание, где провозгласили АДР

В Тбилиси отреставрируют здание, где провозгласили АДР

"В Тбилиси будут полностью восстановлены здания Дворца молодежи и Кадетского корпуса". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на заседании городского правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. 

По его словам, восстановление обоих зданий завершится в 2021 году, проект обойдется в 25 млн лари. 

"Наряду со зданием Дворца молодежи, также отреставрируют залы. В ближайшее время объявят тендер. Исторический облик Дворца молодежи будет сохранен, обновят двор, озеленят территорию. На реставрационные работы предусматривается выделить 17 млн лари". 

В здании нынешнего Дворца молодежи 28 мая 1918 года была зачитана декларация независимости, официально провозглашавшая  создание Азербайджанской Демократической Республики (АДР) - первой на Востоке демократической республики.  

У входа в зал, где в свое время было объявлено о создании АДР, установят мемориальную доску с информацией на азербайджанском, грузинском и английском языках.   

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