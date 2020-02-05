В Тбилиси отреставрируют здание, где провозгласили АДР

"В Тбилиси будут полностью восстановлены здания Дворца молодежи и Кадетского корпуса".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на заседании городского правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, восстановление обоих зданий завершится в 2021 году, проект обойдется в 25 млн лари.

"Наряду со зданием Дворца молодежи, также отреставрируют залы. В ближайшее время объявят тендер. Исторический облик Дворца молодежи будет сохранен, обновят двор, озеленят территорию. На реставрационные работы предусматривается выделить 17 млн лари".

В здании нынешнего Дворца молодежи 28 мая 1918 года была зачитана декларация независимости, официально провозглашавшая создание Азербайджанской Демократической Республики (АДР) - первой на Востоке демократической республики.

У входа в зал, где в свое время было объявлено о создании АДР, установят мемориальную доску с информацией на азербайджанском, грузинском и английском языках.