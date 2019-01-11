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    В Тбилиси освобожден под залог водитель, виновный в смерти одного и ранении 10 азербайджанцев

    Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ Состоялось судебное заседание по делу водителя машины скорой медицинской помощи Шардена Ониани, совершившего ДТП на проспекте Чавчавадзе в грузинской столице Тбилиси, в результате которого погиб один, ранены 10 азербайджанцев.

    Как сообщает грузинское бюро Report, водитель освобожден под залог в 5 тысяч лари.

    Адвокат Шардена Ониани заявил, что из-за большого числа вызовов в связи с вирусом гриппа его подзащитный мог быть слишком утомлен. Адвокат требует проведения экспертизы с целью проверки физиологического состояния водителя.

    Следующее заседание суда по делу назначено на 28 февраля.

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