В Тбилиси машина скорой помощи попала в ДТП, пострадали азербайджанцы

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ В центре столицы Грузии, Тбилиси, на проспекте Чавчавадзе машина скорой помощи совершила тяжелую аварию.

Как сообщает грузинское бюро Report, утром автомобиль врезался в киоск, расположенный на территории идущего на проспекте строительства, и в котором находились работающие на стройке лица.

В результате один человек погиб, 12 пострадали. Сообщается, что среди пострадавших есть члены бригады скорой помощи, граждане Азербайджана или местные азербайджанцы.

Пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, он был прооперирован.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту.