В Татарстане число жертв ДТП с микроавтобусом увеличилось до восьми человек

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Число жертв ДТП с микроавтобусом в Татарстане увеличилось до восьми. Как передает Report, об сообщил на РИА Новости представитель МВД по республике.

По данным ГУМЧС РФ по Татарстану, в воскресенье в 9.34 мск по телефону "112" поступило сообщение о ДТП на 80-м километре автодороги Казань-Шемордан. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пять человек погибли на месте, еще двое скончался позже.

"Число погибших в ДТП в Тюлячинском районе достигло восьми человек", — сказал собеседник агентства.

По его информации, восьмым погибшим стал ребенок. Таким образом, среди восьмерых погибших двое детей — 2002 и 2009 годов рождения.

По информации регионального МВД, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу в нарушение правил водителя легкового автомобиля.