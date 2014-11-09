​В тамбовском лесу нашли труп азербайджанца

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября, в Тамбовской области в полутора километрах от поселка Лесхимучасток Мичуринского района нашли труп 62-летнего мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на LifeTambov.ru, при нем были документы, поэтому личность мужчины установили сразу.

Как выяснилось, он житель Азербайджана, но имеет российский паспорт и проживал в городе Данкове Липецкой области.

Подозревался и разыскивался пенсионер по подозрению в "заведомо ложном доносе о совершении преступления". По всей видимости, объявленный в розыск он решил пешком дойти до Мичуринска и оттуда куда-нибудь уехать. Но замерз по дороге в лесу.

"При нем были обнаружены личные вещи и документы, — сообщил зам. руководителя Мичуринского МСО СУ СКР по Тамбовской области Владимир Тимошкин. — По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало переохлаждение".