В Таиланде растет число зараженных коронавирусом

В Таиланде зарегистрированы еще 30 новых случаев заражения коронавирусом, теперь общее количество заболевших с начала вспышки составляет 177 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.

"Все новые пациенты госпитализированы в инфекционные отделения больниц из строгого карантина, все они заразились от ранее заболевших. Они были помещены в строгий карантин сразу после госпитализации тех, от кого они заразились", - сказал постоянный секретарь.

"Из 30 новых пациентов девять заразились за границей, еще шесть человек заразились при контакте с иностранными гражданами, въехавшими в Таиланд из стран с наибольшей опасностью заражения. Эти иностранные граждане также находятся на излечении в инфекционных отделениях больниц Таиланда, эти случаи отражены в статистике за предыдущие дни", - пояснил он.