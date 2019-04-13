В Таиланде погибли 105 человек в результате ДТП

По меньшей мере 105 человек погибли, 1001 пострадал в различных дорожно-транспортных происшествиях по всему Таиланду за два дня празднования Сонгкрана (аналог Нового года). За 48 часов произошло 969 аварий.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника, проводить который принято в кругу родных и близких.

На время Сонгкрана стражи порядка установили по всей стране 2036 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. На них уже были остановлены 1,6 млн транспортных средств, из них 712 мотоциклов были конфискованы у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.