​В Таджикистане публично покаялся бывший член ИГИЛ

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Таджикистане бывший боевик группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии публично покаялся в том, что присоединился к экстремистам.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Азатлык", Фаррух Шарифов из Худжанда обратился к высокопоставленной аудитории в Душанбе 7 мая.

Он рассказал об увиденном в Сирии и заявил, что пришел в ужас от жестокости и варварства.

Шарифов сообщил об обезглавливании боевиками ИГ множества людей, убитых на основе бездоказательных обвинений, без подобающего расследования и суда, в частности, описал казнь нескольких исламистов из Азербайджана, обвиненных в кощунстве или в шпионаже в пользу курдов.

Как полагают эксперты, публичное выступление Шарифова - попытка сдержать отток из страны граждан, стремящихся присоединиться к исламистам. По оценкам властей, на стороне боевиков в Сирии и Ираке сражаются около 300 мужчин и женщин из Таджикистана.