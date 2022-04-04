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В связи со взрывом в ночном клубе в Баку задержаны три человека

В связи со взрывом в ночном клубе в Баку задержаны три человека Генеральная прокуратура Азербайджана заявила об аресте 3 человек в связи со взрывом в ночном клубе «Location» на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.
Происшествия
4 апреля 2022 г. 22:44
В связи со взрывом в ночном клубе в Баку задержаны три человека

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила об аресте 3 человек в связи со взрывом в ночном клубе "Location" на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе столицы.

Как передает Report, следственным департаментом Генпрокуратуры было установлено, что на кухне указанного объекта незаконно, а также с нарушением требований действующих правил, был использован газовый баллон, наполненный сжатым газом, взрыв которого привел к разрушению и пожару в здании.

Отвечающий за соблюдение правил пожарной безопасности в указанном заведении, арендатор ООО "Merser food", а также администратор ночного клуба Расул Расулов, а также учредитель этой же организации, менеджер клуба Орхан Сафаров была задержаны за нарушения правил безопасности, повлекшие за собой смерть или тяжкие последствия для здоровья.

В то же время, в ходе расследования было установлено, что инспектор 2-го территориального управления Службы государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Мамедов, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на указанной территории, допустил халатность при исполнении своих обязанностей. Он также привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 Уголовного кодекса.

В отношении всех трех лиц соответствующими решениями Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gecə klubunda partlayışla bağlı cinayət işi üzrə 3 nəfər həbs edilib

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