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В связи со взрывом в Хырдалане возбуждено уголовное дело

В связи со взрывом в Хырдалане возбуждено уголовное дело По факту взрыва в двухэтажном частном доме, повлекшем тяжкие последствия, в оперативно-следственном управлении МЧС было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана
Происшествия
26 января 2021 г. 14:14
В связи со взрывом в Хырдалане возбуждено уголовное дело

В прокуратуру Абшеронского района поступила информация о том, что 25 января в 18:40 в 27-м квартале города Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, на основании информации сотрудники Генпрокуратуры, МЧС и органов внутренних дел провели осмотр на месте происшествия и в первую очередь было выявлено, что спасателями МЧС было обнаружено тело Айтен Мусаевой 1988 г.р., погибшей в результате взрыва из-за утечки газа в принадлежащем Зияфят Мусаевой 1960 г.р. двухэтажном доме, расположенном по адресу: улица Насибы Зейналовой, дом 1б, 27-й квартал, город Хырдалан, Апшеронский район.

В настоящее время продолжаются поиски дочери покойной Айтен Мусаевой Фатимы Мусаевой 2012 г.р., которая предположительно осталась под завалом.

Кроме того, проживающие в доме муж А.Мусаевой Вюсал Мусаев 1983 г.р., его сын Фирудин Мусаев 2009 г.р., а также Хадиджа Шюкюрзаде 2006 г.р. получили различные телесные повреждения.

От воздействия взрыва также пострадали 4 жильца близлежащего дома, нанесен урон квартирам и 4 автомобилям.

По факту взрыва в двухэтажном частном доме, повлекшем тяжкие последствия, в оперативно-следственном управлении МЧС было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, однако 26 января 2021 года оно было переквалифицировано по статьям 225.3 и 308.2 УК, создана совместная следственная группа из опытных следователей следственного управления генпрокуратуры и оперативно-следственного управления МЧС, проведение следствия поручено следственному управлению генпрокуратуры.

В настоящее время при участии специалистов и экспертов сотрудники прокуратуры изучают место происшествия, выполняют интенсивные следственные действия по выявлению причин происшествия и подсчёта нанесенного взрывом ущерба.

Будет обеспечено определение круга виновных по делу и привлечение их к ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalandakı partlayışla bağlı cinayət işi açılıb

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