В связи со взрывом на заводе в Гарадагском районе возбуждено уголовное дело - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила информацию о взрыве на заводе в Гарадаском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре, поступила информация о разрыве 20 ноября в руках Мамедова Бахмана Гейдар оглу 1964 г.р. взрывного устройства неизвестного происхождения, когда он стоял напротив грузовика, на котором привез металлические отходы на территорию принадлежащего LTD Elit Yatırım завода "Металлообработка, продажа и обработка" ("Metal tədarükü, satışı və emal") в поселке Локбатан на территории Гарадагского района Баку. В результате инцидента Б.Мамедов погиб.

На основе поступившей информации место происшествия и тело были осмотрены оперативно-следственной группой в составе сотрудников Гарадагской районной прокуратуры и управления полиции, отдела криминалистики Следственного управления прокуратуры города Баку и пр. соответствующих структур.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 и 224 УК, назначена соответствующая экспертиза.