В связи со снежной погодой судебные заседания начались с опозданием, некоторые процессы будут отложены

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Снег в Баку затруднил движение транспортных средств Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям и нескольких районных судах столицы некоторые заседания начались с опозданиями.

В связи с погодными условиями, возникли определенные проблемы с транспортировкой обвиняемых в суд из следственных изоляторов №1 и №3. Так, заседание по делу по МСВТ (судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова), назначенное на 10 часов в Бакинском суде по тяжким преступлениям, началось с опозданием на 2 часа.

Ожидается отложение судебных процессов, назначенных на вторую половину дня.