В связи с фактом смерти во время обрезания в Масаллы возбуждено уголовное дело

Масаллы. 4 мая. REPORT.AZ/ В связи со смертью 5-летнего ребенка во время обрезания в Масаллинском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Report в Джалилабадском районном отделе Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, причиной смерти Кянана Гусейнова стала реакция организма на "Новокаин", примененный в качестве анестезии.

Дед погибшего ребенка Гардаш Гусейнов, винящий в смерти единственного ребенка в семье врача Рамиза Садыгова, утверждает, что врач обращался с ребенком грубо, вывел всех из комнаты, несмотря на слезы ребенка: "Врач работает в одной из местных клиник. Когда я говорил с ним, он знал, что будет делать обрезание ребенку дома. Мы провели подготовку. Ребенок не был спокоен, плакал и кричал. Врач напугал его и сделал два укола. Потом вывел нас из комнаты. Какое-то время спустя с ребенком на руках, не говоря ни слова, торопливо вышел из дома, сел в машину и уехал. Он увез ребенка, не подождав нас. Когда я позвонил ему, сказал, что везет его в клинику. Когда мы прибыли туда, нам сказали, что ребенок в скорой помощи. Когда же мы добрались до станции скорой помощи, узнали о смерти ребенка".

Врач Рамиз Садыгов сообщил местному бюро Report, что не хочет говорить на данную тему. Он также утверждает, что пресса "чересчур преувеличивает" смерть ребенка: "Что случилось? Умер ребенок. Скоро и Трамп заговорит об этом".

В Масаллинской районной прокуратуре южному бюро Report заявили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса: "Ведется расследование, решение будет принято на основе результата экспертизы".

Отметим, что через три дня К.Гусейнову исполнилось бы 5 лет.