В связи со смертью в Шеки роженицы задержана завотделением больницы

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Задержана исполняющая обязанности директора Шекинского регионального перинатального центра.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отмечается, в связи со смертью 31 марта после проведенной 28 марта в Шекинском региональном перинатальном центре операции по кесареву сечению Туркян Ильхам гызы Мамедовой 1987 г.р., в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 314.2 УК.

После проведения необходимых и неотложных следственных действий по делу, были назначены комплексные судмедэкспертизы.

По уголовному делу в качестве подозреваемого лица была задержана исполняющая обязанности директора центра, а также заведующая отделением патологии беременности Шекинского регионального перинатального центра Мамедова Сания Гусейн гызы.

В настоящее время будет обеспечено принятие законного решения путем всестороннего, полного и объективного расследования.