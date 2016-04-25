​В связи с вооруженным инцидентом в столичном ресторане арестован еще один человек

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде в отношении Фуада Акперова, раненого в результате вооруженного инцидента в ресторане "Булаг" на территории поселка Бадамдар, избрана мера наказания в виде ареста.

Об этом Report сообщил адвокат Ф.Акперова Джейхун Юсифов.

По его словам, Ф.Акперов был доставлен в суд на носилках на машине скорой помощи. В его отношении избрана мера наказания - арест сроком на 4 месяца.

По словам адвоката, в отношении Ф.Акперова возбуждено уголовное дело по ст. 182 (вымогательство) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия).

Отметим, что инцидент произошел 20 апреля в ресторане "Булаг" в поселке Бадамдар Сабаильского района. Ф.Акперов и Бахруз Рафиев были ранены выстрелом из пистолета, а 30-летний Сулейман Абдуллаев получил ножевые ранения.

Пострадавших доставили в одну из частных столичных клиник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры были задержаны жители Баку Тофик Гарамизаде, Гусейн Гусейнов и Бахруз Рафиев.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 29,120 и 221.2.1 УК. Следственные действия продолжаются.

23 апреля в Сабаильском районном суде Т. Гарамизаде, Г.Гусейнова и Б.Рафиева приговорили к 3 месяцам ареста.