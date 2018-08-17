В связи с учиненными в Гяндже терактом и массовыми беспорядками арестованы еще два человека - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Генпрокуратура, министерство внутренних дел и Служба госбезопасности выступили с совместным заявлением в связи с событиями в Гяндже.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Как уже сообщалось, возбуждено уголовное дело и проводится расследование совершенного 3 июля заранее спланированного террористического акта против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, акта применения силы против двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства 10 июля в Гяндже группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по другим фактам.

В результате продолжающегося процессуального расследования и оперативно-розыскных мер выяснилось, что исполнитель преступления, совершенного 3 июля, в настоящее время находящийся под арестом Юнис Сафаров вместе с Эльдаром Оруджевым, Азером Алиевым и Махиром Азизовым, с которыми он состоял в близких отношениях, решили проводить партизанскую войну против правительственных органов для создания в Aзербайджане государства, управляемого по законам шариата. С этой целью они в 2012 году прошли военную подготовку в одной из зарубежных стран и весной того же года, прибыв в Гянджу, приобрели у жителя города, в настоящее время находящегося под арестом Гамлета Абдуллаева 1 автомат марки "Калашников" и 1 пистолет марки "Макаров". Однако в связи с тем, что преступные действия, запланированные ими на тот период, не были совершены, они вернули оружие Гамлету Абдуллаеву и покинули страну.

Склонный к религиозному радикализму Гамлет Абдуллаев приобрел это оружие и еще 1 пистолет марки "Маргулин" за 500 манатов вместе с разделявшим с ним радикальные религиозные взгляды Анаром Багировым, уничтоженным при оказании вооруженного сопротивления во время специальной операции, проведенной 21 июля 2018 года, у жителя города Гянджа Парвиза Байрамова и Мухаммеда Азизова, погибшего в автомобильной катастрофе в 2015 году.

После того, как Юнис Сафаров, обвиняемый в совершении террористического акта против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева, временно вернул это оружие, Гамлет Абдуллаев за деньги передал пистолет марки "Макаров" Парвизу Байрамову, автомат марки "Калашников" - своему дяде, жителю города Гянджа Айдыну Гурбанову, а пистолет марки "Маргулин" остался у Анара Багирова.

В целях обнаружения места, где Айдын Гурбанов и Анар Багиров спрятали оружие и боеприпасы, был проведен обыск по месту их регистрации в городе Гянджа. В результате на чердаке здания, в котором проживал Айдын Гурбанов, был обнаружен и изъят автомат марки "Калашников", 56 патронов и 1 магазин к нему, в подвале здания, в котором проживал Aнар Багиров, - пистолет марки "Маргулин", 47 патронов к нему, 132 патрона для автомата, еще 273 патрона для автомата и пистолета, спрятанных в упаковке от масла "Тексун", 8 магазинов, а также в квартире найдены 36 компактных дисков c материалами радикально-религиозного содержания и пропагандирующие фашизм.

В отношении Aйдына Гурбанова и Парвиза Байрамова, привлеченных к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов организованной преступной группой), в судебном порядке избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу интенсивно продолжаются".