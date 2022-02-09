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В связи с "Тертерским делом" потерпевшими признаны еще 163 лица 

В связи с "Тертерским делом" потерпевшими признаны еще 163 лица  За прошедший период были выявлены и признаны потерпевшими еще 163 лица, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям.
Происшествия
9 февраля 2022 г. 12:41
В связи с Тертерским делом потерпевшими признаны еще 163 лица 

В связи с "Тертерским делом" за прошедший период были выявлены и признаны потерпевшими еще 163 лица, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В их отношении проведена судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, в ходе предварительного расследования в общей сложности определен 281 потерпевший.

Продолжается процесс установления и допроса потерпевших по делу. В связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года лиц, подвергшихся насилию, физическому или психическому воздействию, другим правонарушениям, а также незаконно лишенных свободы, но не признанных потерпевшими, Генеральная прокуратура просит обратиться в колл-центр “961”, а также по телефону 012-361-16-47 и явиться для дачи показаний.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi" ilə bağlı daha 163 şəxs müəyyən edilərək zərərçəkmiş qismində tanınıb, ümumi say 281-ə çatıb

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