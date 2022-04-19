В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек

В мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, проходящих службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, в нарушение требований уголовно-процессуального законодатель

В мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, проходящих службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, и, при отсутствии соответствующих полномочий, привлекли к допросу военнослужащих и подвергли их пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что повлекло за собой смерть потерпевших и другие тяжелые последствия. В связи с этими фактами производство по уголовным делам возобновлено, и 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемая первым заместителем генерального прокурора Азербайджана проводит интенсивные следственные мероприятия по всем направлениям.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В связи с возникшими в ходе расследования уголовного дела основаниями для подозрения в пытках в отношении отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы, а также превышении должностных полномочий Нифталиев Рашид Агашариф оглу, Микаилов Руслан Мухаммедали оглу, Машиев Сенан Сахавет оглу, Гахраманов Джабир Бабахан оглу, Азизов Полад Сейфаддин оглу, Алиев Эльчин Калам оглу и Мамедов Интигам Шариф оглу были привлечены к уголовной ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки; жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пытками), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с привлечением в качестве обвиняемых, а скрывавшийся от следствия Азизов Полад Сейфаддин оглу объявлен в розыск.