В связи с суицидом Мехмана Галандарова уволен начальник отдела Бакинского следственного изолятора

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Министерство юстиции и Генпрокуратура распространили официальную информацию о суициде Мехмана Галандарова в Бакинском следственном изоляторе.

В поступившей в Report информации отмечается, что житель Баку Мехман Галандаров 1977 г.р. 7 февраля 2017 года был привлечен следственным отделом Низаминского РУП к следствию в качестве подозреваемого по ст. 234.1 (незаконный оборот наркотических веществ) УК, в его отношении районным судом была избрана мера пресечения в виде ареста. В связи с этим М.Галандаров был помещен в Бакинский следственный изолятор.

28 апреля 2017 года М.Галандаров разорвал ткань матраса постельного белья в предусмотренной для двух человек камере №57 корпуса №2, где содержался и, сделал веревку. Воспользовавшись тем, что его товарищ по камере спит, в 13:30 он завязал веревку на решетку камеры и повесился.

В связи с фактом Пенитенциарная служба провела служебное расследование и проинформировала прокуратуру.

С участием экспертов Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава и свидетелей сотрудники Сабунчинской районной прокуратуры осмотрели тело и место происшествия, взяв вещественные доказательства.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

Для выяснения причин смерти тело отправили в Сабунчинский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В ходе предварительного расследования было установлено, что со стороны сотрудников Бакинского следственного изолятора на М.Галандарова не было оказано никакого давления или же других противозаконных действий.

Несмотря на это, по причине невыполнения на должном уровне должностных полномочий и не предотвращения суицида из-за слабой организации контроля, надзиратель изолятора и начальник отряда отдела организации воспитательный работы были освобождены от занимаемых должностей, а начальник режимно-контрольного отдела получил выговор.

Для продолжения следствия уголовное дело передано на производство Следственного управления Бакинской городской прокуратуры.