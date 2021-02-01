В связи с суицидом капитана Внутренних войск МВД возбуждено уголовное дело

В настоящее время следствие продолжается

В Сумгайытскую военную прокуратуру поступила информация, что 30 января 2021 года военнослужащий N-ской воинской части Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, капитан Мамедов Алим Назим оглу покончил с собой, открыв огонь из огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, сотрудники Сумгайытской военной прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела, предметы, имеющие значение для дела, были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту в Сумгайытской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.