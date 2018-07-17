В связи с событиями в Гяндже арестованы еще четверо

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В связи с событиями, произошедшими 3 и 10 июля в Гяндже, 16 июля были арестованы еще четверо человек.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, арестованный Гурбанов Джейхун Алекпер оглу обвиняется в слежке за главой Исполнительной власти Гянджи Эльмаром Валиевым и четырьмя другими лицами, в отношении которых в будущем планировались теракты, и донесении информации о них Юнису Сафарову. Дж.Гурбанов является близким родственником Юниса Сафарова.

Остальные арестованные – активные участники событий в Гяндже 10 июля – Аллахвердиев Вугар Рауф оглу, Гасанов Ульви Саледдин оглу и Юсифов Алим Вахид оглу, который организовал доставку в Гянджу криминальной группы лиц с целью участия в массовых беспорядках.