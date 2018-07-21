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    В связи с событиями в Гяндже арестованы еще 8 человек, один уничтожен - ФОТО

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В результате совместных и незамедлительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с событиями в Гяндже 3 и 10 июля, было задержано еще 8 человек, в отношении которых была применена мера пресечения в виде ареста.  

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    20 июля было выявлено место нахождения ранее судимого Багирова Анара Ислам оглы, разыскиваемого в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, одного из активных членов организованной группировки, совершившей тяжкие преступные деяния в Гяндже, одного из близких людей Юниса Сафарова. Выяснилось, что он скрывался в Бинагадинском районе, в поселке Ходжасан.

    Во время спецоперации по обезоруживанию и задержанию А.Багирова, проведенной группой специального назначения СГБ, он был уничтожен при оказании вооруженного сопротивления. При осмотре места происшествия и тела А.Багирова, при нем был обнаружен один пистолет Макарова и боеприпасы к нему, которые были изъяты в качестве вещественного доказательства.

    В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по полному определению и привлечению к ответственности причастных к совершению преступления лиц. 

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