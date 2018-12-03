В связи с событиями в Гяндже 22 человека по 2-м уголовным делам предстанут перед судом

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Cовместное сообщение МВД, Службы государственной безопасности (СГБ) и Генпрокуратуры Азербайджана.

Как сообщает Report, в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры ранее было возбуждено уголовное дело и проводилось следствие в связи с массовыми беспорядками, которые сопровождались актами насилия, направленными на нарушение общественного порядка, вооруженным сопротивлением представителям власти, в том числе нанесением телесных повреждений различной степени тяжести и умышленным убийством двух сотрудников полиции группой радикально настроенных лиц 10 июля в Гяндже.

За прошедший период в результате мероприятий, проведенных оперативно-следственной группой из опытных сотрудников МВД, СГБ и Генпрокуратуры, появились обоснованные подозрения в том, что Маариф Гаджиев и Хаял Гафаров, войдя в преступный сговор с Шахларом Рзаевым, Рашадом Боюккишиевым, Кямалом Гулиевым и другими, разделяющими их радикальные религиозные взгляды и преступные намерения, распространяли в соцсетях, в ходе личных встреч и бесед информацию с призывами к насилию и массовым беспорядкам, и с этой целью призывали людей собраться 10 июля в 20:00 на площади перед зданием Исполнительной власти Гянджи.

У следствия также появились обоснованные подозрения в том, что названные лица грубо нарушали общественный порядок в Гяндже, совершали насилие, в том числе организовали массовые беспорядки, которые сопровождались вооруженным сопротивлением с применением силы, опасным для жизни и здоровья представителей власти, активно участвовали в этих событиях, что Хаял Гафаров, Самир Ибрагимов и Али Рзаев незаконно приобретали, хранили и носили ручные гранаты, патроны к автоматам, большое количество наркотических средств.

Следствие по выделенному в отдельное производство уголовному делу Маарифа Гаджиева, Шахлара Рзаева, Руслана, Гасанова, Турала Байрамова, Низами Акперова, Кямала Магеррамова, Сеймура Алиева, Тогрула Вердиева, Орхана Ягналиева, Араза Гасанова и Вагифа Ашрафова, обвиняемых по статьям 220.1 (массовые беспорядки) и 315.2 (применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, либо применение в отношении его близких родственников насилия, опасного для жизни или здоровья), в отношении которых была избрана мера пресечения в виде ареста, было завершено 26 ноября.

Следствие по выделенным в отдельное производство уголовным делам в отношении Хаяла Гафарова, обвиняемого по статьям 220.1, 228.1 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, либо участие в таких беспорядках; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств), 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере), Кямала Гулиева, Рауля Сулейманова, Ульви Гасанова и Вугара Аллахвердиева, обвиняемых по статьям 220.1 и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия), Самира Ибрагимова, обвиняемого по статьям 220.1, 228.1, 234.4.3 и 315.2, Али Рзаева, обвиняемого по статьям 220.1, 234.1 и 315.2, Рауфа Гурбанзаде, Мирэшгина Сеидова, Кямала Мамедтагиева и Гадира Гусейнова, обвиняемых по статье 220.1 УК Азербайджана, было завершено 30 ноября.

Вышеназванные уголовные дела были направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.