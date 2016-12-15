Из-за снега и возникшей на дорогах ситуации сформирован штаб

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку предупредило водителей в связи со снегопадом и метелью.

Как заявил Report начальник отдела связей с общественностью ГДП, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с резкой сменой погодных условий жителям столицы рекомендуется по мере возможности пользоваться общественным транспортом.

Он подчеркнул, что водители должны управлять транспортными средствами, только убедившись в исправности автомобилей: "При вождении нужно соблюдать дистанцию и не превышать скорость. ДТП во время непогоды не освобождает водителей от ответственности. В отношении нарушителей будут составлены протоколы. В случае, если не будут видны государственные регистрационные номера и не будут включены передние и задние фары, поворотники, водителей также ждет ответственность".

По словам В. Асадова, в непогоду пешеходы должны быть предельно осторожны: "Необходимо пользоваться подземными переходами. Играющие в снежки дети не должны выбегать на дорогу. Просим родителей находиться рядом с детьми и контролировать их".

В связи с вероятностью гололедицы ГДП, ОАО "Азеравтойол" и ИВ города Баку создали в зимнем гараже "Азеравтойол" совместный штаб, где работники будут действовать в три смены.