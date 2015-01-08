В связи с резким похолоданием в "Азерйолсервис" созданы специальные бригады

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В связи с резким похолоданием с 8 января ОАО "Азерйолсервис" привело в рабочее состояние все машины и технику.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО Пюнхан Мурсалиев, создана резервная база из необходимых материалов: "Мы запаслись 25 тыс. кубометров песка и 1660 тоннами технической соли. Кроме того, для расчистки дорог от снега и необходимых работ выделено 1050 единиц техники".

П.Мурсалиев отметил, что в случае резкого изменения погодных условий в Баку они мобилизуют всю технику и рабочих: "Во всех дорожно-эксплуатационных управлениях ОАО созданы специальные бригады. Несмотря на любые погодные условия, они будут работать круглосуточно. В случае необходимости, при возникновении затруднений в передвижении транспорта, мы мобилизуем технику и рабочую силу".

П.Мурсалиев добавил, что в дорожно-эксплуатационных управлениях ОАО "Азерйолсервис" будет установлено дежурство: "Регистрируется вся информация о ситуации на дорогах как в регионах, так и в Баку. Пока в столице каких-либо проблем не возникало. В отдельных регионах толщина снежного покрова достигла 7-20 см. С помощью выделенной техники и рабочих дороги были расчищены от снега, а движение транспорта восстановлено. В настоящее время на всей территории каких-либо проблем для передвижения транспорта нет".

Пресс-секретарь отметил, что в основном сложности в передвижении транспорта возникают на Аксуинском перевале и дороге Евлах-Мугань: "С вечера техника и рабочие дорожно-эксплуатационных управлений мобилизованы. Хотя в передвижении транспорта на дорогах Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Астара и Лянкяран-Лерик возникали ограничения, проблемы были своевременно устранены, и движение транспорта было восстановлено".