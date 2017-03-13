В связи с распространенными в соцсетях кадрами пассажирского автобуса владельцу маршрутной линии сделано предупреждение - ВИДЕО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус №179 передвигался с чрезмерно большим количеством пассажиров.

Как сообщает Report, в соцсетях распространились кадры, снятые в Сабунчинском районе.

Так, водитель следовавшего из поселка Пиршаги до остановки близ станции метро "Азадлыг проспекти" автобуса с государственным регистрационным номером 10 TG 572 продолжал свой путь с чрезмерно большим количеством пассажиров.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сказал, что владелец указанной маршрутной линии был предупрежден: "Конечно же, подобные явления беспокоят и Бакинское транспортное агентство. Для избежания этого мы постоянно ведем работу с перевозчиками. В ближайшее время транспортное агентство совместно с ГДП приступит к совместным мерам против подобных и других явлений, направленных на нарушение правил пассажирской перевозки".