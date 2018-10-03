В связи с ранением сотрудников Гызылагаджского государственного природного заповедника возбуждено уголовное дело

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Генеральной прокуратуры распространили совместное заявление в связи с фактом ранения двух человек в Гызылагаджском государственном природном заповеднике.

По поступившим в Report сведениям, в Массалинской районной прокуратуре были расследованы поступившие материалы о получении различных ранений егерями Гызылагаджского государственного природного заповедника министерства экологии и природных ресурсов 1 октября во время рейда по задержанию браконьера, незаконно охотившегося на территории. Охотник, не подчинившись законным требованиям сотрудников парка, намеренно выстрелил из охотничьей винтовки по егерям.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в причинении телесных повреждений различной степени тяжести егерям Гызылагаджского заповедника - Аризу Джафарову и Беюккиши Гарашову охотником, районным жителем Ильгаром Самедовым в указанный день в районе 02 часов. Правонарушитель, не подчинившись законным требованиям сотрудников парка, дважды намеренно выстрелил из охотничьей винтовки по егерям. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

По делу назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и проведены другие следственные действия.

И.Самедов в качестве подозреваемого задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.