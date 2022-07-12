В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек

В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек

В связи с пожаром в Шабране один человек привлечен к ответственности.

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В связи с пожаром в Шабране один человек привлечен к ответственности. Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками отдела общественной безопасности Шабранского РОП, было установлено, что инцидент произошел из-за безответственности и неосторожности. Так, житель района Эльнур Нуриев не принял никаких мер для устранения имеющихся проблем с электропроводкой и фонарным столбом, проложенными через принадлежащее ему посевное поле, а также не проинформировал соответствующие структуры. Сотрудниками полиции в отношении Э.Нуриева составлен административный протокол в соответствии со статьей 244-1 (выжигание посевного участка) Кодекса об административных правонарушениях и направлен в Министерство сельского хозяйства для расследования. Подпишитесь на наш Telegram канал