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В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек

В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек В связи с пожаром в Шабране один человек привлечен к ответственности.
Происшествия
12 июля 2022 г. 16:43
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек

В связи с пожаром в Шабране один человек привлечен к ответственности.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками отдела общественной безопасности Шабранского РОП, было установлено, что инцидент произошел из-за безответственности и неосторожности.

Так, житель района Эльнур Нуриев не принял никаких мер для устранения имеющихся проблем с электропроводкой и фонарным столбом, проложенными через принадлежащее ему посевное поле, а также не проинформировал соответствующие структуры.

Сотрудниками полиции в отношении Э.Нуриева составлен административный протокол в соответствии со статьей 244-1 (выжигание посевного участка) Кодекса об административных правонарушениях и направлен в Министерство сельского хозяйства для расследования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞabranda baş verən yanğınla əlaqədar 1 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib    

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