В связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре создана "Горячая линия"

© Report/Firi Salim

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В связи с произошедшим 2 марта и приведшим к тяжелым последствия пожаром в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК. Для выяснения причин случившегося назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, оперативно-следственная группа в составе сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС проводит в настоящее время необходимые мероприятия.

Родственников потерпевших в результате пожара, очевидцев и других граждан просят обращаться с интересующими их вопросами на "Горячую линию" 91-03 минздрава, а также по номерам 441-59-77 (Генпрокуратура), 590-93-31 (МВД) и 512-33-00 (МЧС).