Пожар в общежитии в Наримановском районе Баку потушен

В Наримановском районе Баку произошел пожар в общежитии, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.

В Наримановском районе Баку произошел пожар в общежитии, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что силы Государственной противопожарной службы МЧС немедленно выехали для тушения пожара в пятиэтажном здании общежития на улице Фатали хана Хойского.

Возгорание произошло на втором этаже, пожар удалось потушить в краткие сроки, добавили в ведомстве.

В свою очередь в Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что в связи с пожаром движение транспорта в направлении станции метро "Нариман Нариманов" ограничено.