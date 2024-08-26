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Пожар в общежитии в Наримановском районе Баку потушен

Пожар в общежитии в Наримановском районе Баку потушен В Наримановском районе Баку произошел пожар в общежитии, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.
Происшествия
26 августа 2024 г. 16:33
Пожар в общежитии в Наримановском районе Баку потушен

В Наримановском районе Баку произошел пожар в общежитии, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что силы Государственной противопожарной службы МЧС немедленно выехали для тушения пожара в пятиэтажном здании общежития на улице Фатали хана Хойского.

Возгорание произошло на втором этаже, пожар удалось потушить в краткие сроки, добавили в ведомстве.

В свою очередь в Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что в связи с пожаром движение транспорта в направлении станции метро "Нариман Нариманов" ограничено.

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