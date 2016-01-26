В связи с погодными условиями прервана связь с 5 селами в Шемахе

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе прервана связь с 5 селами.

Как сообщает Report, из-за сильного снегопада закрыты дороги на территории района, прервана связь с горными селами Галейбугурт, Сис, Галадереси, Пирбахли и Зарат. Как сообщили в дорожном управлении №9 Шемахинского района, в настоящее время около 10 единиц тяжелой техники, которая находится на балансе управления, и рабочие занимаются расчисткой части магистральной дороги Баку-Шемаха-Евлах, проходящей по территории района, поэтому работы по очистке сельских дорог от снега начнутся во второй половине дня.