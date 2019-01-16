В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС будет работать в усиленном режиме

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В связи с ожидаемым опасным гидрометеорологическим явлением министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) два дня будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в министерстве, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров подписал соответствующий приказ.

Отмечается, что на основе предупреждения Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17-18 января поисково-спасательные службы и региональные центры МЧС перейдут на усиленный режим работы в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в связи с ожидаемым опасным гидрометеорологическим явлением на Абшеронском полуострове, в акватории Каспийского моря и в регионах нашей республики, а также своевременным обнаружением и организацией работ по оперативному устранению результатов возможных чрезвычайных ситуаций и аварий в представляющих важное значение объектах.