В связи с побегом заключенных в Баку трое сотрудников Пенитенциарной службы привлечены к ответственности

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В связи с побегом заключенных в Баку как минимум трое сотрудников Пенитенциарной службы привлечены к ответственности.
Как сообщает Report, после инцидента у указанных лиц взяли объяснительную. Следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.
Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов Али Агами и Этибара Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.
Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.
Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.
Отмечается, что известный в криминальном мире А.Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом "Лоту Гули".
А Э.Мамедов по прозвищу "Годжа" в основном известен как Этибар Гаджигабульский.
По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 и 308.2 УК.
Оперативно-розыскные мероприятия по задержания беглецов продолжаются.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
Поделиться в Facebook