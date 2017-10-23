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    В связи с побегом заключенных в Баку трое сотрудников Пенитенциарной службы привлечены к ответственности

    Следственные мероприятия продолжаются© Penitensiar.justice.gov.az

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В связи с побегом заключенных в Баку как минимум трое сотрудников Пенитенциарной службы привлечены к ответственности. 

    Как сообщает Report, после инцидента у указанных лиц взяли объяснительную. Следственные мероприятия продолжаются. 

    Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег. 

    Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов Али Агами и Этибара Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

    Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

    Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

    Отмечается, что известный в криминальном мире А.Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом "Лоту Гули".

    А Э.Мамедов по прозвищу "Годжа" в основном известен как Этибар Гаджигабульский. 

    По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 и 308.2 УК. 

    Оперативно-розыскные мероприятия по задержания беглецов продолжаются. 

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