В связи с обвалом моста в Гёйчае арестованы 7, под полицейский надзор переданы 2 человека

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Пресс-службы Генпрокуратуры, министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что 2 июня 2018 года в результате ливневых дождей был разрушен пролегающий через реку Гёйчай мост на 217 километре автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах, государству нанесен ущерб в размере 3 млн манатов.

В связи с этим по поручению президента Ильхама Алиева в приблизительно 81 из 250 гравийно-песчаных карьеров в городах и районах был проведен мониторинг.

На основе материалов по обнаруженным правонарушениям в Генпрокуратуре Азербайджанской Республики были возбуждены уголовные дела по статьям 192 (Незаконное предпринимательство), 255 (Нарушение правил охраны и использования недр) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК.

За допущенные противозаконные действия были арестованы 7 человек, еще двое переданы под полицейский надзор.

В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия.