В связи с массовой дракой на свадьбе в Баку возбуждено уголовное дело

Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместное заявление в связи с массовой дракой на свадьбе в одном из столичных домов торжеств.

Согласно поступившим в Report сведениям, 14 августа около 23:50 в доме торжеств "Üzeyir" по улице Джавадхана, 4 в Бинагадинском районе Баку между гостями свадебного торжества возник конфликт.

В результате, Сеймур Гусейнов, Махир Ибрагимов, Тельман Гусейнов и Эльтон Агабабаев были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями, которые по характеру напоминают ранения, нанесенные режущим предметом.

По факту в следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статьям 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР.

По делу назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и проведены другие необходимые следственные действия.

В ходе следствия ввиду наличия определенных оснований для подозрений в нанесении Эльтоном Агабабаевым без весомых причин ножевых ранений различной степени тяжести Сеймуру Гусейнову и Тельману Гусейнову, Э.Агабабаев был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех виновников инцидента.